اللواء الركن الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك

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الوكيل الإخباري- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، مرتبات كتيبة التدخل السريع/81، التابعة لـ لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أداء صلاة عيد الأضحى المبارك. اضافة اعلان





وألقى مفتي القوات المسلحة بالإنابة خطبة العيد، بحضور قائد اللواء وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، قال فيها:"في هذا اليوم المبارك يلتقي المسلمون على صعيد واحد من الإخاء، ويتبادلون أحاديث الود والصفاء، فيحمدون الله على نعمة الإسلام التي جمعتهم برباطها"،



مضيفًا أن الجنود المرابطين على الثغور والمدافعين عن هذا الحمى العربي، هم بقية الجيش المصطفوي الذين يتمسكون بدينهم وعقيدتهم ويخلصون في أداء واجباتهم لحماية الوطن، لينعم بالأمن والاستقرار، ولينام الأردنيون آمنين مطمئنين.



والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهود مرتبات القوات المسلحة الأردنية وتفانيهم في أداء الواجبات الموكولة إليهم بكفاءة واقتدار، في مواقعهم كافة، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ماضية في عمليات التطوير والتحديث لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بشكل يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.



وفي السياق ذاته، زار اللواء الركن الحنيطي، رؤساء هيئة الأركان السابقين وعائلاتهم، ونقل لهم تحيات وتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الزيارات تقديرًا لما قدمه رؤساء هيئة الأركان السابقون من جهود ومساعٍ ساهمت في تطوير وتحديث إمكانات وقدرات الجيش العربي.