اللواء الركن الحنيطي يلتقي السفير الهندي ويؤكد متانة الشراكة بين البلدين

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة، سفير جمهورية الهند لدى المملكة، مانيش تشوهان. اضافة اعلان





وتناول اللقاء مجالات تطوير التعاون الثنائي وآفاق توسيعه، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.



وبين اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات الثنائية مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من تعاون عسكري، وتفعيل برامج تبادل الخبرات ورفع الكفاءات من خلال التمارين والبرامج التدريبية المشتركة.



بدوره، أشاد السفير الهندي بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود الإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية داخل المملكة وخارجها.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.



