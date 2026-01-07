اللواء الركن الحنيطي يلتقي السفير الهندي ويؤكد متانة الشراكة بين البلدين

وتناول اللقاء مجالات تطوير التعاون الثنائي وآفاق توسيعه، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.
وبين اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات الثنائية مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من تعاون عسكري، وتفعيل برامج تبادل الخبرات ورفع الكفاءات من خلال التمارين والبرامج التدريبية المشتركة.
بدوره، أشاد السفير الهندي بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود الإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية داخل المملكة وخارجها.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا
-
توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان
-
إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين
-
اللواء المعايطة يزور المعهد المروري الأردني
-
الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب
-
اتفاقية لتقديم خصومات لموظفي وزارة التربية على رحلات الملكية الأردنية
-
توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا
-
الخارجية تتابع حادث تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في السعودية