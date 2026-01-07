الأربعاء 2026-01-07 07:09 م

اللواء الركن الحنيطي يلتقي السفير الهندي ويؤكد متانة الشراكة بين البلدين

اللواء الركن الحنيطي يلتقي السفير الهندي ويؤكد متانة الشراكة بين البلدين
اللواء الركن الحنيطي يلتقي السفير الهندي ويؤكد متانة الشراكة بين البلدين
 
الأربعاء، 07-01-2026 06:01 م
الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة، سفير جمهورية الهند لدى المملكة، مانيش تشوهان.اضافة اعلان


وتناول اللقاء مجالات تطوير التعاون الثنائي وآفاق توسيعه، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.

وبين اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات الثنائية مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من تعاون عسكري، وتفعيل برامج تبادل الخبرات ورفع الكفاءات من خلال التمارين والبرامج التدريبية المشتركة.

بدوره، أشاد السفير الهندي بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود الإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية داخل المملكة وخارجها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا

أخبار محلية الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا

ب

شؤون برلمانية "طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة توزيع الكهرباء

توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

"الأسرة النيابية" تضع خطتها وتنتخب نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة

شؤون برلمانية "الأسرة النيابية" تضع خطتها وتنتخب نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة

ب

فلسطين أزمة صحية خطيرة في غزة: نقص حاد في المستهلكات المخبرية يهدد حياة المرضى

ل

عربي ودولي ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة وروسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه

ل

عربي ودولي الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"



 






الأكثر مشاهدة