اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، في مقر القيادة العامة الليبية.

اضافة اعلان



وجرت للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية رسمية.



وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويرها، خاصة في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات ورفع الكفاءات والقدرات، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتشاور حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.