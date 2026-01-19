اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

وجرت للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية رسمية.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويرها، خاصة في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات ورفع الكفاءات والقدرات، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتشاور حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ونقل المشير حفتر تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومثمناً الدور الأردني في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية مادبا تحدد 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع الأمطار الغزيرة
-
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة
-
الأردن يعزي إسبانيا
-
شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية ولا نحمل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية
-
وفاتان و 5 إصابات بحوادث سير مؤسفة خلال 24 ساعة
-
ضباب كثيف على الصحراوي وبعض مناطق المملكة - فيديو