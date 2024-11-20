اللواء الركن الحنيطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أوجه التعاون الثنائي وأطر التنسيق المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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