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اللواء الركن الحنيطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

الحنيطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن
الحنيطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن
الأربعاء، 20-11-2024 02:25 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أوجه التعاون الثنائي وأطر التنسيق المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 
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