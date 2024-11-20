اللواء الركن الحنيطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون.

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