اللواء الركن الحنيطي يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك لولر.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، استعراض أوجه التعاون العسكري والأمني بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما ناقش الجانبان أبرز مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الأردن في مكافحة الإرهاب، ودور القوات المسلحة الأردنية في حفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المشتركة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين الصديقين، مشيداً بالدعم الأمريكي المستمر للقوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، بما يعزز القدرات الدفاعية والتكنولوجية.



من جانبه، أعرب الوفد عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الأردن في المنطقة، مؤكداً أهمية الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية، ومثمّناً جهود الجيش الأردني على مختلف الصعد والمجالات.