اللواء الركن الحنيطي يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، استعراض أوجه التعاون العسكري والأمني بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الجانبان أبرز مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الأردن في مكافحة الإرهاب، ودور القوات المسلحة الأردنية في حفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المشتركة.
وأكد اللواء الركن الحنيطي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين الصديقين، مشيداً بالدعم الأمريكي المستمر للقوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، بما يعزز القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
من جانبه، أعرب الوفد عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الأردن في المنطقة، مؤكداً أهمية الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية، ومثمّناً جهود الجيش الأردني على مختلف الصعد والمجالات.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول القضايا العسكرية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام
-
مدير "الغذاء والدواء" يتفقد شركة عمان للأدوية
-
أمين عمان يلزم الموظفين ببصمة الدوام
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً
-
المسارات السياحية الثقافية نافذة على هوية عجلون
-
حدائق الملكة رانيا تنظم جلسة حوارية بمناسبة الاستقلال 79
-
الجالية الأردنية في أبوظبي تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل مهيب برعاية السفير نصار الحباشنة
-
عطاء لتأهيل مركز أعلاف إيل في معان