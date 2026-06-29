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اللواء المعايطة يرعى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اللواء المعايطة يرعى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
اللواء المعايطة يرعى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
 
الإثنين، 29-06-2026 02:49 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأمن العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، تحت شعار "بالوعي... نكسر الحلقة"، في رسالة وطنية تؤكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.اضافة اعلان


وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، في كلمة مديرية الأمن العام، أن المخدرات تمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ومستقبل شبابه، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام تنفذ استراتيجية وطنية متكاملة ترتكز على الضربات الأمنية الاستباقية لشبكات الاتجار والتهريب والترويج، بالتوازي مع تعزيز الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، إيماناً بأن المواجهة الحقيقية تبدأ بالوعي وتنتهي بحماية الإنسان.

وأوضح أن شعار الحملة لهذا العام يحمل رسالة واضحة تدعو إلى كسر الحلقة كاملة، عبر التصدي لجميع مراحل الجريمة المرتبطة بالمخدرات، بدءاً من الإنتاج والتهريب، مروراً بالترويج، وانتهاءً بمنع التعاطي، لافتاً إلى أن الاحتفال يمثل انطلاقة لحملة وطنية توعوية وإعلامية شاملة تُنفذ في مختلف محافظات المملكة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة.
 
 


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