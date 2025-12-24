اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين

واستعرض اللواء المعايطة خلال الحفل طابور الخريجين، الذين تقدّموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، ضمن عرض عسكري مهيب، جسّد مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي وصلوا إليها خلال فترة التدريب.
وتضمنت الدورة سلسلة من المساقات النظرية في العلوم الأمنية والإنسانية الحديثة، وتدريبات وتطبيقات عملية حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، إلى جانب برامج اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، التي نُفذت وفق أحدث الأساليب والأدوات التدريبية المتخصّصة.
وفي ختام الحفل، الذي حضره عدد من كبار ضبّاط مديرية الأمن العام وذوو الخرّيجين، وزّع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.
