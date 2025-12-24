الأربعاء 2025-12-24 03:56 م

اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين

الأربعاء، 24-12-2025 03:14 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل مستجدي الأمن العام، والتي عُقدت بمدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية في لواء الموقر.اضافة اعلان


واستعرض اللواء المعايطة خلال الحفل طابور الخريجين، الذين تقدّموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، ضمن عرض عسكري مهيب، جسّد مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي وصلوا إليها خلال فترة التدريب. 

وتضمنت الدورة سلسلة من المساقات النظرية في العلوم الأمنية والإنسانية الحديثة، وتدريبات وتطبيقات عملية حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، إلى جانب برامج اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، التي نُفذت وفق أحدث الأساليب والأدوات التدريبية المتخصّصة.

وفي ختام الحفل، الذي حضره عدد من كبار ضبّاط مديرية الأمن العام وذوو الخرّيجين، وزّع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.
 
 


