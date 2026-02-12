الخميس 2026-02-12 03:32 م

اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة

اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة
اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة
 
الخميس، 12-02-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي أُقيمت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/سواقة، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وأهالي الخريجين.اضافة اعلان


واستعرض اللواء المعايطة طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس مستوى الانضباط العالي والجاهزية المتقدمة التي بلغوها مع اختتام برنامجهم التدريبي، مجسدين صورة مشرّفة لمنتسبي جهاز الأمن العام.

وردد الخريجون قسم الولاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بصون الأمانة واحترام القوانين والأنظمة، وأداء واجباتهم المهنية بعدالة ونزاهة، دون تحيز أو تمييز، واضعين نصب أعينهم خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وتلقى الخريجون برنامجاً تدريبياً متكاملاً جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وركز على ترسيخ المفاهيم الأمنية والقانونية والإدارية، إلى جانب تنمية المهارات العملية في استخدام الأسلحة المختلفة، فضلاً عن برامج متخصصة لتعزيز اللياقة البدنية ورفع مستوى الكفاءة الميدانية.

وفي ختام الحفل، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل هذه الكوكبة من المستجدين، ومتمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الأمنية بكل اقتدار ومسؤولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال

عربي ودولي مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال

ا

اقتصاد محلي 10.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ا

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد جمعيات خيرية ومشاريع إنتاجية في الرصيفة والهاشمية

وزير الاتصالات السوري: شراكة أردنية سورية لبناء منظومة رقمية حديثة

أخبار محلية وزير الاتصالات السوري: شراكة أردنية سورية لبناء منظومة رقمية حديثة

ل

أخبار محلية محفظة "استثمار الضمان" العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

أخبار محلية الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية

أخبار الشركات زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية

ل

أخبار محلية القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان



 






الأكثر مشاهدة