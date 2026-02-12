اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة

02:19 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي أُقيمت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/سواقة، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وأهالي الخريجين.





واستعرض اللواء المعايطة طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس مستوى الانضباط العالي والجاهزية المتقدمة التي بلغوها مع اختتام برنامجهم التدريبي، مجسدين صورة مشرّفة لمنتسبي جهاز الأمن العام.



وردد الخريجون قسم الولاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بصون الأمانة واحترام القوانين والأنظمة، وأداء واجباتهم المهنية بعدالة ونزاهة، دون تحيز أو تمييز، واضعين نصب أعينهم خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.



وتلقى الخريجون برنامجاً تدريبياً متكاملاً جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وركز على ترسيخ المفاهيم الأمنية والقانونية والإدارية، إلى جانب تنمية المهارات العملية في استخدام الأسلحة المختلفة، فضلاً عن برامج متخصصة لتعزيز اللياقة البدنية ورفع مستوى الكفاءة الميدانية.



وفي ختام الحفل، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل هذه الكوكبة من المستجدين، ومتمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الأمنية بكل اقتدار ومسؤولية.

