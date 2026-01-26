اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

02:08 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الاثنين، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين، والتي أُقيمت في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية، بحضور كبار ضباط مديرية الأمن العام وذوي الخريجين.





واستعرض مدير الأمن العام خلال الحفل طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس مستوى الانضباط والجاهزية الذي وصلوا إليه خلال مرحلة التدريب.



وأدّى الخريجون خلال الحفل قسم الإخلاص والوفاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم الأمنية وفق أحكام القانون وبأعلى درجات الأمانة والمسؤولية، وبما ينسجم مع رسالة مديرية الأمن العام في حفظ الأمن والنظام وخدمة المجتمع.



وخضع الخريجون خلال الدورة لبرامج تدريبية متكاملة، اشتملت على مساقات علمية متخصصة، وتدريبات عملية وميدانية، هدفت إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بواجباتهم الأمنية والإنسانية بكفاءة واقتدار، وبما يلبي متطلبات العمل الميداني ويواكب أحدث الأساليب المهنية.



وفي ختام الحفل، وزّع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها من الخريجين، تقديرًا لتميزهم وانضباطهم خلال مرحلة التدريب.

