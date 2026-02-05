اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل

01:01 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج الأفواج السابع والثامن والتاسع من طلبة برنامج دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل، بحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، ومدير العمليات والشؤون الإقليمية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمّان بيتر فان آكين.





وهنّأ اللواء المعايطة الخريجين بحصولهم على هذه الدرجة الأكاديمية المتخصصة، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم يشكّل خطوة متقدمة في تأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويعزز قدراتهم المهنية والإنسانية في التعامل مع النزلاء، فضلاً عن إعدادهم لتنفيذ برامج إصلاحية متكاملة وفق أسس علمية حديثة تسهم في تقويم السلوك وإعادة بناء الفرد.



وأكد حرص مديرية الأمن العام على تطوير بيئة الإصلاح والتأهيل في مختلف المراكز، عبر الارتقاء بالمستوى العلمي والأمني والقانوني للكوادر العاملة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.



ويأتي هذا البرنامج ثمرة الشراكة المتميزة بين مديرية الأمن العام وجامعة البلقاء التطبيقية، حيث أكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني أن الجامعة تولّت الإشراف الأكاديمي على محتوى الدبلوم وتصميم البرامج التدريبية، وتوفير الكوادر الأكاديمية المتخصصة لتأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أسس علمية حديثة، بما يضمن دمج المعرفة النظرية مع المهارات العملية، ويسهم في رفع كفاءة الخريجين وتمكينهم من التعامل المهني والإنساني مع النزلاء وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم.



ويُعد دبلوم الإصلاح والتأهيل، الذي تم تنفيذه في معهد التدريب والتطوير التابع لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع الجامعة، ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الإصلاحية، حيث يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً للتعامل الإنساني والقانوني مع النزلاء، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يسهم في إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم.



وفي ختام الحفل، الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة البلقاء التطبيقية، وزّع اللواء المعايطة الشهادات على الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن وتعزيز رسالة الإصلاح والتأهيل.

