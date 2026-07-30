اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

12:13 م

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل جديدة لمستجدي الأمن العام، والتي عُقدت في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية /الموقر. اضافة اعلان





وشهد اللواء المعايطة، بحضور عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وذوي الخريجين، مراسم الحفل التي تضمّنت استعراض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري أظهر ما بلغوه من انضباط وكفاءة وجاهزية، وما اكتسبوه من مهارات شرطية وميدانية خلال مدّة التدريب.



وردّد الخرّيجون القسم القانوني للولاء للوطن والملك والدستور، متعهدين بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وأداء واجباتهم بأمانة وإخلاص، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيّز أو تمييز، والحفاظ على أمن الوطن وخدمة المواطنين.









