اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

وشهد اللواء المعايطة، بحضور عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وذوي الخريجين، مراسم الحفل التي تضمّنت استعراض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري أظهر ما بلغوه من انضباط وكفاءة وجاهزية، وما اكتسبوه من مهارات شرطية وميدانية خلال مدّة التدريب.
وردّد الخرّيجون القسم القانوني للولاء للوطن والملك والدستور، متعهدين بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وأداء واجباتهم بأمانة وإخلاص، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيّز أو تمييز، والحفاظ على أمن الوطن وخدمة المواطنين.
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