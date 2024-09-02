اللوزي أول مرشحة في القوائم المحلية تفتتح مقرها الانتخابي وسط حضور الآلاف

الوكيل الإخباري- افتتحت المهندسة نور أحمد اللوزي مقرها الانتخابي وسط حضور الآلاف من المؤيدين والمؤازرين من أبناء الدائرة الثالثة في العاصمة عمّان.



وحضر المهرجان جميع مرشحي قائمة المستقبل التي تخوض الانتخابات المحلية في العاصمة عمّان عن الدائرة الثالثة، إضافةً إلى حشد كبير من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ورجال الأعمال والفعاليات الشعبية في العاصمة عمّان.



يذكر بأن المهندسة نور اللوزي هي أول مرشحة عن مقعد المرأة تفتتح مقرها الانتخابي الذي حضره حشود واسعة من المؤازرين والناخبين في الدائرة الثالثة.



وبهذا الافتتاح المهيب تقترب المهندسة اللوزي من حجزها لأول مقعد من مقاعد البرلمان الأردني، حيث ستقام الانتخابات يوم الثلاثاء ١٠/٩/٢٠٢٤ وسط تفاؤل كبير بارتفاع نسبة التصويت في المملكة.

اضافة اعلان

































































