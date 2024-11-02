المؤتمر الدولي لـ 14 لجمعية أطباء العظام الأردنية الأربعاء المقبل

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، تعقد الجمعية الأردنية لجراحي العظام، المؤتمر الأردني الدولي الرابع عشر للجمعية، من 6 إلى 10 الشهر الحالي.

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وأعلن رئيس الجمعية والمؤتمر، الدكتور مالك غنيمات، في بيان صحفي اليوم السبت، أن فلسطين ستكون ضيف الشرف في المؤتمر تقديرا لجهود الأطباء في فلسطين خاصة في غزة، في علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.