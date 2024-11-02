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المؤتمر الدولي لـ 14 لجمعية أطباء العظام الأردنية الأربعاء المقبل

المؤتمر الدولي لـ 14 لجمعية أطباء العظام الأردنية
المؤتمر الدولي لـ 14 لجمعية أطباء العظام الأردنية
السبت، 02-11-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري-    تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، تعقد الجمعية الأردنية لجراحي العظام، المؤتمر الأردني الدولي الرابع عشر للجمعية، من 6 إلى 10 الشهر الحالي.

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وأعلن رئيس الجمعية والمؤتمر، الدكتور مالك غنيمات، في بيان صحفي اليوم السبت، أن فلسطين ستكون ضيف الشرف في المؤتمر تقديرا لجهود الأطباء في فلسطين خاصة في غزة، في علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.


وقال إن العديد من أطباء العظام تطوعوا للعمل في غزة، معبرا عن شكرهم للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي كان أول الداعمين للشعب الفلسطيني وسارع إلى إغاثته.

 
gnews

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