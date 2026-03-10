الثلاثاء 2026-03-10 04:49 م

المؤسسة الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية والحركة الشرائية معتدلة

ة
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري- أكّدت المؤسسة الاستهلاكية المدنية توفر مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية بكميات كافية في جميع أسواقها المنتشرة في محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الرئيسة آمن ويلبي احتياجات المواطنين.

اضافة اعلان


وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، الثلاثاء، أن الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع، حيث يتم تزويد الفروع بشكل مستمر من المستودعات المركزية لضمان استدامة توفر المواد.


وبيّن الجراح، أن أسعار السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار، حيث تحرص المؤسسة على المحافظة على مستويات سعرية مناسبة للمواطنين، خاصة من المواد الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والزيوت والبقوليات، إضافة إلى توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.


وأضاف الجراح، أن المؤسسة تتابع يوميا حركة المخزون وحجم الطلب في الأسواق، وتعمل على تعزيز الكميات في الفروع التي تشهد ارتفاعاً في الطلب لضمان استمرار توافر جميع المواد دون انقطاع، من خلال أسطول النقل الخاص بالمؤسسة، وذلك استمراراً لأداء دورها الوطني في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وكميات وأسعار مناسبة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث التزمت المؤسسة بعدم رفع أسعارها طيلة الشهر الفضيل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان منذ نحو أسبوع

ة

أخبار محلية المؤسسة الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية والحركة الشرائية معتدلة

ع

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي: الضربات على إيران اليوم ستكون الأشد

القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية

أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية

ما علاقة الطقس بتوقيت العمليات العسكرية بالشرق الأوسط ؟

عربي ودولي ما علاقة الطقس بتوقيت العمليات العسكرية بالشرق الأوسط ؟

الحادث وقع بسبب عطل فني حسب وزارة الدفاع

عربي ودولي وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهيدي الإمارات

مخزون كبير بالسوق المحلية من ملابس العيد واستقرار بالأسعار

أخبار محلية مخزون كبير بالسوق المحلية من ملابس العيد واستقرار بالأسعار

إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"

عربي ودولي إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"



 






الأكثر مشاهدة