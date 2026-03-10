المؤسسة الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية والحركة الشرائية معتدلة

الوكيل الإخباري- أكّدت المؤسسة الاستهلاكية المدنية توفر مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية بكميات كافية في جميع أسواقها المنتشرة في محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الرئيسة آمن ويلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، الثلاثاء، أن الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع، حيث يتم تزويد الفروع بشكل مستمر من المستودعات المركزية لضمان استدامة توفر المواد.



وبيّن الجراح، أن أسعار السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار، حيث تحرص المؤسسة على المحافظة على مستويات سعرية مناسبة للمواطنين، خاصة من المواد الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والزيوت والبقوليات، إضافة إلى توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.