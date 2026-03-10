المؤسسة الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية والحركة الشرائية معتدلة

وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، الثلاثاء، أن الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع، حيث يتم تزويد الفروع بشكل مستمر من المستودعات المركزية لضمان استدامة توفر المواد.
وبيّن الجراح، أن أسعار السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار، حيث تحرص المؤسسة على المحافظة على مستويات سعرية مناسبة للمواطنين، خاصة من المواد الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والزيوت والبقوليات، إضافة إلى توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف الجراح، أن المؤسسة تتابع يوميا حركة المخزون وحجم الطلب في الأسواق، وتعمل على تعزيز الكميات في الفروع التي تشهد ارتفاعاً في الطلب لضمان استمرار توافر جميع المواد دون انقطاع، من خلال أسطول النقل الخاص بالمؤسسة، وذلك استمراراً لأداء دورها الوطني في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وكميات وأسعار مناسبة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث التزمت المؤسسة بعدم رفع أسعارها طيلة الشهر الفضيل.
