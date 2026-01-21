المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن حزمة تخفيضات واسعة لأسعار مواد رمضان

وقال المدير العام للمؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان الأربعاء، إن امتداد التخفيضات لفترة زمنية طويلة تمتد إلى 43 يوما يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين للاستفادة منها، ولإفساح المجال لشراء احتياجاتهم من المؤسسة بكل يسر وسهولة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من هذه التخفيضات المبكرة، مؤكدا استمرار المؤسسة في توفير المواد وتعزيز مخزونها الاستراتيجي وعدم انقطاع المواد من أسواقها بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وبين الجراح أن التخفيضات والعروض الترويجية ستشمل عدداً كبيراً من السلع الغذائية وغير الغذائية، بنسب تخفيض تصل إلى 41% لبعض المواد.
-
أخبار متعلقة
-
"الإدارة المحلية" توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير
-
بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا
-
المواصفات تحصل على اعتمادية منح شهادة المنتج العضوي من الوكالة التركيّة
-
الحكومة تتجه لطرح فرصة استثمارية لطريق بديل مدفوع بين عجلون وعمّان
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج للاستقرار والدفاع عن الحق
-
حسان في جولة ميدانية بالبترا ويوجه بتفعيل البرامج والأنشطة النوعيَّة
-
البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء
-
الخارجية النيابية تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية