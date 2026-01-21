المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن حزمة تخفيضات واسعة لأسعار مواد رمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن حزمة واسعة من التخفيضات على أسعار السلع والمواد الأساسية، وعلى رأسها المواد الرمضانية، اعتبارا من يوم غد الخميس، وحتى 5 آذار المقبل في أطول فترة تخفيضات تشهدها المؤسسة.

وقال المدير العام للمؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان الأربعاء، إن امتداد التخفيضات لفترة زمنية طويلة تمتد إلى 43 يوما يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين للاستفادة منها، ولإفساح المجال لشراء احتياجاتهم من المؤسسة بكل يسر وسهولة.



ودعا المواطنين إلى الاستفادة من هذه التخفيضات المبكرة، مؤكدا استمرار المؤسسة في توفير المواد وتعزيز مخزونها الاستراتيجي وعدم انقطاع المواد من أسواقها بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.