المؤسسة التعاونية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز الشراكات

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، مع وفد تعاوني فلسطيني، برئاسة الأمين العام للاتحاد التعاوني العام عزالدين أبو طه، تعزيز الشراكات بين الجانبين.

وأكد الشلبي، عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية الزيارة في إدامة التواصل والتنسيق بين الجانبين بما يخدم التعاونيات في الأردن وفلسطين.



وقال الشلبي إن المؤسسة التعاونية على أتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة للتعاونيات الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية في ظل انتخاب الأردن لعضوية مجلس إدارة التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (2025-2029) كأول دولة عربية منذ تأسيس التحالف في عام 1960.



وثمن جهود دولة فلسطين في دعم ترشح الأردن لهذه العضوية خلال اجتماع الجمعية الإقليمية السابعة عشر للتحالف الذي استضافته سريلانكا أواخر تشرين الثاني الماضي.



بدوره، أكد أبو طه، أهمية العلاقة الأردنية الفلسطينية على صعيد العمل التعاوني في ظل القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، مبينا أن الوفد الفلسطيني يمثل عددا من الاتحادات التعاونية العاملة في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والحرفي، والأشغال اليدوية والتراثية.



وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير البيئة التشريعية للعمل التعاوني الفلسطيني، وتأسيس صندوق لدعم التعاونيات ومعهد تدريبي لبناء قدرات الأعضاء، إلى جانب الاستفادة من تجربة المؤسسة في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025، لتطوير قانون العمل التعاوني في فلسطين.



من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد تجربة الاتحادات التعاونية الفلسطينية، والتعاونيات التي تنضوي تحت مظلتها، متحدثين عن أبرز التحديات والمعيقات التي تواجهها سواء القانونية أو الإجرائية.



واتفق الجانبان على ضرورة تشبيك العلاقات الثنائية في مجالات الزراعة، والتدريب التعاوني، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يسهم في تطوير وتوطيد العمل التعاوني، وتعزيز قدرات التعاونيات.