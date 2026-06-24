الأربعاء 2026-06-24 05:07 م

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقر تدابير إضافية لضبط جودة قرارات اللجان الطبية

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 24-06-2026 04:33 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استحداثها للجنة متخصصة لضبط جودة عمل اللجان الطبية، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز العدالة في القرارات الطبية المتعلقة بالمؤمن عليهم.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة التحديث التي تنتهجها المؤسسة، وحرصاً منها على مواكبة أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الملفات الطبية والتأمينية، بما يصون حقوق جميع الأطراف ويُعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمؤمن عليهم.

وأوضحت المؤسسة أن اللجنة تضم في تشكيلتها خبرات طبية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ونقابة الأطباء، إلى جانب أطباء مختصين من القطاع الخاص وستعمل على مراجعة قرارات اللجان الطبية، مما يُسهم في رفع مستوى الدقة والموضوعية ويُوفر منظومة دعم إضافية للجان الطبية.
 
 


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