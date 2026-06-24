المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقر تدابير إضافية لضبط جودة قرارات اللجان الطبية

وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة التحديث التي تنتهجها المؤسسة، وحرصاً منها على مواكبة أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الملفات الطبية والتأمينية، بما يصون حقوق جميع الأطراف ويُعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمؤمن عليهم.
وأوضحت المؤسسة أن اللجنة تضم في تشكيلتها خبرات طبية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ونقابة الأطباء، إلى جانب أطباء مختصين من القطاع الخاص وستعمل على مراجعة قرارات اللجان الطبية، مما يُسهم في رفع مستوى الدقة والموضوعية ويُوفر منظومة دعم إضافية للجان الطبية.
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