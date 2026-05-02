المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتلف 20 طنًا من الأجبان في الموقر

وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي، إلى أن كوادرها رصدت في المشغل غير المرخص ظروف تصنيع غير صحية للأجبان التي تُعد من المواد عالية الخطورة، كما أتلفت نحو 20 طنًا من الأجبان قبل وصولها إلى المستهلكين.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين عدم شراء الألبان والأجبان إلا من المصانع المرخصة.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، عبر خط الشكاوى المجاني (117114)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم (0795632000).
