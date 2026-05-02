السبت 2026-05-02 10:16 م

المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتلف 20 طنًا من الأجبان في الموقر

السبت، 02-05-2026 08:05 م
الوكيل الإخباري-   أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأمنية المختصة، مشغل أجبان غير مرخص في منطقة الموقر.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي، إلى أن كوادرها رصدت في المشغل غير المرخص ظروف تصنيع غير صحية للأجبان التي تُعد من المواد عالية الخطورة، كما أتلفت نحو 20 طنًا من الأجبان قبل وصولها إلى المستهلكين.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين عدم شراء الألبان والأجبان إلا من المصانع المرخصة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، عبر خط الشكاوى المجاني (117114)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم (0795632000).
 
 


