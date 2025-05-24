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المؤسسة المدنية تفتح أبوابها يوم غد الأحد

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
السبت، 24-05-2025 01:20 م
الوكيل الإخباري-أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الأحد، الذي يصادف عطلة عيد الاستقلال، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم السبت، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

ودعا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقًا، والتي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية، وبنسبة تخفيض وصلت إلى 39%، والتي تنتهي مساء يوم السبت الموافق 3 حزيران المقبل.

وبيّن أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة عمّان، ويمكن للمستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط:  WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO

أو من خلال تطبيق المؤسسة على أنظمة Android وiOS تحت اسم:(متجر المؤسسة المدنية)
 
gnews

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