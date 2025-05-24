المؤسسة المدنية تفتح أبوابها يوم غد الأحد

وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم السبت، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
ودعا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقًا، والتي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية، وبنسبة تخفيض وصلت إلى 39%، والتي تنتهي مساء يوم السبت الموافق 3 حزيران المقبل.
وبيّن أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة عمّان، ويمكن للمستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط: WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO
أو من خلال تطبيق المؤسسة على أنظمة Android وiOS تحت اسم:(متجر المؤسسة المدنية)
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