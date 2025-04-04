الجمعة 2025-04-04 07:43 م
 

المئات يرتادون قلعة عجلون والمسارات السياحية

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جانب من السياحة في عجلون
 
الجمعة، 04-04-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري- شهدت قلعة عجلون الأثرية، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة حيث ارتادها المئات من الزوار محليا وخارجيا.

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كما شهد تلفريك عجلون والعديد من المواقع السياحية والأثرية والمسارات، توافد السياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية، حيث تسهم الحركة السياحية النشطة في تعزيز الآثار الإيجابية على أصحاب المشاريع والأسواق والمحال التجارية القريبة منها، والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين.


وافترش المئات جنبات وادي الطواحين وسد كفرنجه وشلالات راجب للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والدافئة.


ودعا عدد من الزوار إلى الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية التي تعكس الوجه الحضاري للمحافظة وميزاتها النسبية، وما تزخر به من مواقع تاريخية.

 
gnews

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