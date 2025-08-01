المئات يرتادون مواقع القلعة والتلفريك في عجلون

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون اليوم الجمعة، إقبالًا واسعًا من الزوار لقلعة عجلون وموقع التلفريك والعديد من المواقع، حيث توافد المئات من المواطنين من مختلف محافظات المملكة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلّابة التي تتميز بها المحافظة.

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وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إنّ الحركة السياحية شهدت نشاطًا ملحوظًا بالتزامن مع العطلة، مشيرًا إلى أن التلفريك أصبح عنصر جذب رئيسي يعزز من مكانة عجلون كوجهة سياحية محلية مفضلة للراغبين بخوض تجربة فريدة وسط أحضان الطبيعة.



وأضاف الخطاطبة، أن المديرية تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للزوار بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تجربة آمنة وممتعة، مؤكدًا أهمية التزام الزوار بالتعليمات البيئية للمحافظة على نظافة المواقع السياحية واستدامتها.