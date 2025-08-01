المئات يرتادون مواقع القلعة والتلفريك في عجلون

وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إنّ الحركة السياحية شهدت نشاطًا ملحوظًا بالتزامن مع العطلة، مشيرًا إلى أن التلفريك أصبح عنصر جذب رئيسي يعزز من مكانة عجلون كوجهة سياحية محلية مفضلة للراغبين بخوض تجربة فريدة وسط أحضان الطبيعة.
وأضاف الخطاطبة، أن المديرية تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للزوار بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تجربة آمنة وممتعة، مؤكدًا أهمية التزام الزوار بالتعليمات البيئية للمحافظة على نظافة المواقع السياحية واستدامتها.
وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر احتياجات الزوار وتعمل على تطوير الخدمات بما يتناسب مع النمو المتزايد في عدد المرتادين.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية