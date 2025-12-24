المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2

الأربعاء 2025-12-24 10:37 م

الأربعاء، 24-12-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-   خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام الوصل الإماراتي بنتيجة 1-2 في مباراة جرت اليوم على ستاد زعبيل بدبي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.اضافة اعلان


وتقدم الوصل في الشوط الأول، ثم عادله الوحدات في الدقيقة 71، قبل أن يسجل الوصل هدف الفوز في الدقيقة 79.

وودّع فريق الوحدات البطولة القارية من دور المجموعات بعد أن حلّ رابعًا وأخيرًا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

ورفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى الدور التالي برفقة فريق الاستقلال الإيراني الذي حلّ ثانيًا برصيد 8 نقاط.

يشار إلى أن الوحدات يمثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، إلى جانب فريق الحسين إربد الذي نجح في التأهل للدور الثاني بعد تصدره للمجموعة الثالثة.
 
 


