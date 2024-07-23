المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة إسفلتية لشوارع السلط

02:59 م

الوكيل الاخباري- باشرت بلدية السلط الكبرى الثلاثاء، بتنفيذ عطاء "خلطة أسفلتية" لشوارع في السلط بقيمة تقدر بـ 445 ألف دينار وبمساحة 115 الف متر مربع.



وقال رئيس البلدية محمد الحياري، إن "البلدية قامت بتحديد عدة شوارع سيتم تعبيدها وفق خطة عمل تسير حسب ترتيب معد مسبقا"، مؤكدا أن العطاءات تتأخر لأسباب تتعلق بالموازنات ورصد المبالغ الكافية لتنفيذها.