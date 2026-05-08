"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار

الوكيل الإخباري- قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، تأجيل أقساط القروض الشخصية (السلف) المستحقة لشهر أيار 2026، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ومساعدتهم على تلبية احتياجات أسرهم خلال العيد.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، إن القرار يأتي في إطار النهج الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه المؤسسة، وحرصها المستمر على دعم رفاق السلاح تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن.