الجمعة 2026-05-08 10:57 م

"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 08-05-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري- قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، تأجيل أقساط القروض الشخصية (السلف) المستحقة لشهر أيار 2026، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ومساعدتهم على تلبية احتياجات أسرهم خلال العيد.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، إن القرار يأتي في إطار النهج الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه المؤسسة، وحرصها المستمر على دعم رفاق السلاح تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن.


ورفع الرقاد أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإلى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين وأسرهم، والشعب الأردني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والأمن والبركات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي عاجل ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

ن

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار

f

عربي ودولي مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"

ب

أخبار محلية فادي أبو عريش يكتب: تضحيات في السياحة لم تؤخذ بالاعتبار

ب

أسواق ومال الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

ي

عربي ودولي ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

ؤ

عربي ودولي اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب

ي

أخبار محلية الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 