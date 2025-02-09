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"المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة لمنتسبيها

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين
الأحد، 09-02-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-    سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الأحد، رحلة العمرة الأولى لعام 2025، والتي تضم 250 معتمرا، استمرارا لنهجها في دعم منتسبيها وتقديم الخدمات التي تليق بتضحياتهم وعطائهم للوطن.

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وأكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، أن هذه الرحلة المباركة هي فرصة للتقرب إلى الله بعيدا عن مشاغل الدنيا، داعيا المعتمرين الى التمسك بالقيم الإسلامية والتحلي بالصبر والتسامح، وأن يكونوا خير سفراء للأردن.


وشدد الشوبكي على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة للرحلة لضمان أداء المناسك بيسر وسهولة، مؤكدا أن المؤسسة ستظل على عهدها في دعم منتسبيها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الجوانب الدينية والاجتماعية، داعيا المعتمرين الى أن يحملوا معهم بركة هذه الرحلة إلى بيوتهم وأهاليم.


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تقدمها المؤسسة سنويا، في إطار رسالتها الرامية إلى دعم المتقاعدين العسكريين ورعاية شؤونهم، انطلاقا من إيمانها بدورهم الكبير في خدمة الوطن.

 
gnews

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