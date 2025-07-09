الأربعاء 2025-07-09 07:17 م
 

"المتقاعدين العسكريين" تُسيّر رحلتها الثانية لأداء العمرة لعام 2025

المتقاعدون العسكريون يتوجهون الى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة
المتقاعدون العسكريون يتوجهون الى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة
 
الأربعاء، 09-07-2025 06:47 م

الوكيل الإخباري-   سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، رحلتها الثانية لأداء مناسك العمرة لعام 2025، بمشاركة 250 متقاعدًا عسكريًا، بينهم 50 متقاعدة، استمرارًا لنهجها في دعم منتسبيها وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن.

اضافة اعلان


وأكد مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، أن خدمة المتقاعدين العسكريين تأتي على رأس أولويات المؤسسة، وتسعى لترجمتها إلى برامج ومبادرات فعلية، من أبرزها تنظيم رحلات العمرة بشكل سنوي.


وأشار الرقاد إلى أن المؤسسة تعهدت بإيصال عدد المستفيدين من هذه الرحلات إلى نحو 1400 متقاعد ومتقاعدة سنويًا، معتبرًا أن ما يُقدَّم لهم لا يوازي حجم ما بذلوه من تضحيات خلال مسيرتهم في حماية أمن الوطن واستقراره.


وشدد على أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذين يوليان المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اهتمامًا خاصًا، تقديرًا لدورهم الوطني الكبير.


وكان في وداع البعثة، مدير الإدارة والموارد البشرية في المؤسسة، العميد الركن المتقاعد عاكف العبادي، مندوبًا عن مدير عام المؤسسة، حيث أوصى المعتمرين والمعتمرات بالتحلي بالأخلاق الإسلامية والانضباط، ليكونوا خير سفراء لوطنهم في الديار المقدسة، داعيًا إلى استثمار هذه الرحلة المباركة في الطاعات والتقرب إلى الله.


من جانبهم، عبّر المشاركون في الرحلة عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمؤسسة، مثمّنين هذه المبادرة التي تعكس روح الوفاء والتقدير للمتقاعدين العسكريين، وتوفر لهم بيئة مريحة ومهيأة لأداء مناسك العمرة بكل يُسر وسهولة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يبلب

أخبار الشركات ‘Galaxy Z Flip7’ من سامسونج: قوة الذكاء الاصطناعي في جهاز بحجم الجيب مع شاشة ‘FlexWindow’ جديدة تغطي الواجهة بالكامل

وزير الأوقاف

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد عادل الخوري في بلدة جحفية بإربد

يتل

أخبار الشركات زين شريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم

كتائب القسام

فلسطين عاجل القسام تعلن تنفيذ ثلاث عمليات خلال الأيام الماضية

المتقاعدون العسكريون يتوجهون الى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تُسيّر رحلتها الثانية لأداء العمرة لعام 2025

وقال الصندوق في بيان الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لمعلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق ببرامج الصندوق والدفعات النقدية للمنتفعين، مما يستدعي تحذير المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، م

أخبار محلية حقيقة صرف دفعات نقدية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية

‘Galaxy Z Fold7’ من سامسونج: نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية

أخبار الشركات ‘Galaxy Z Fold7’ من سامسونج: نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية

ارشيفية

فلسطين مستوطنون ينصبون خياما في أراضي بيت أمرين شمال غرب نابلس



 
 





الأكثر مشاهدة