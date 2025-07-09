"المتقاعدين العسكريين" تُسيّر رحلتها الثانية لأداء العمرة لعام 2025

وأكد مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، أن خدمة المتقاعدين العسكريين تأتي على رأس أولويات المؤسسة، وتسعى لترجمتها إلى برامج ومبادرات فعلية، من أبرزها تنظيم رحلات العمرة بشكل سنوي.
وأشار الرقاد إلى أن المؤسسة تعهدت بإيصال عدد المستفيدين من هذه الرحلات إلى نحو 1400 متقاعد ومتقاعدة سنويًا، معتبرًا أن ما يُقدَّم لهم لا يوازي حجم ما بذلوه من تضحيات خلال مسيرتهم في حماية أمن الوطن واستقراره.
وشدد على أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذين يوليان المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اهتمامًا خاصًا، تقديرًا لدورهم الوطني الكبير.
وكان في وداع البعثة، مدير الإدارة والموارد البشرية في المؤسسة، العميد الركن المتقاعد عاكف العبادي، مندوبًا عن مدير عام المؤسسة، حيث أوصى المعتمرين والمعتمرات بالتحلي بالأخلاق الإسلامية والانضباط، ليكونوا خير سفراء لوطنهم في الديار المقدسة، داعيًا إلى استثمار هذه الرحلة المباركة في الطاعات والتقرب إلى الله.
من جانبهم، عبّر المشاركون في الرحلة عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمؤسسة، مثمّنين هذه المبادرة التي تعكس روح الوفاء والتقدير للمتقاعدين العسكريين، وتوفر لهم بيئة مريحة ومهيأة لأداء مناسك العمرة بكل يُسر وسهولة.
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة صرف دفعات نقدية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية
-
محاضرة تناقش الفكر الفلسفي اللساني المعاصر
-
الحكومة تقرر مضاعفة موازنة اتحاد كرة القدم اعتبارا من العام المقبل
-
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية
-
"قافلة النزاهة" تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات
-
محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
تنويه بشأن امتحانات التوجيهي وإعلان النتائج بهذا الموعد