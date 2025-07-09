"المتقاعدين العسكريين" تُسيّر رحلتها الثانية لأداء العمرة لعام 2025

الوكيل الإخباري- سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، رحلتها الثانية لأداء مناسك العمرة لعام 2025، بمشاركة 250 متقاعدًا عسكريًا، بينهم 50 متقاعدة، استمرارًا لنهجها في دعم منتسبيها وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن.

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وأكد مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، أن خدمة المتقاعدين العسكريين تأتي على رأس أولويات المؤسسة، وتسعى لترجمتها إلى برامج ومبادرات فعلية، من أبرزها تنظيم رحلات العمرة بشكل سنوي.



وأشار الرقاد إلى أن المؤسسة تعهدت بإيصال عدد المستفيدين من هذه الرحلات إلى نحو 1400 متقاعد ومتقاعدة سنويًا، معتبرًا أن ما يُقدَّم لهم لا يوازي حجم ما بذلوه من تضحيات خلال مسيرتهم في حماية أمن الوطن واستقراره.



وشدد على أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذين يوليان المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اهتمامًا خاصًا، تقديرًا لدورهم الوطني الكبير.



وكان في وداع البعثة، مدير الإدارة والموارد البشرية في المؤسسة، العميد الركن المتقاعد عاكف العبادي، مندوبًا عن مدير عام المؤسسة، حيث أوصى المعتمرين والمعتمرات بالتحلي بالأخلاق الإسلامية والانضباط، ليكونوا خير سفراء لوطنهم في الديار المقدسة، داعيًا إلى استثمار هذه الرحلة المباركة في الطاعات والتقرب إلى الله.