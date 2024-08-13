"المتقاعدين العسكريين" تنظم حوارية في جرش حول الانتخابات

وأكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي خلال الندوة، أهمية المشاركة الانتخابات النيابية المقبلة كركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية السياسية، وكي يكون للمواطن دور فعال في رسم مستقبله والمساهمة في صناعة القرار.
وقال، إن المؤسسة ستواصل عقد ندواتها بكافة المحافظات لتحفيز المشاركة السياسية بوصفها ركنا من أركان المواطنة، وأحد عناصر تشكيل الرأي العام، ووسيلة للتغيير الإيجابي.
وأضاف، ان الصوت الانتخابي يمثل أداة قوية للتعبير عن المطالب وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو واجب وطني يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن المشاركة الانتخابية تتيح الفرصة للمواطن كي يختار من يمثله في البرلمان.
من جهته، قال مندوب الوزارة بسام الكايد، إن الوزارة أعدت خطة توعوية بعملية التصويت يوم الاقتراع، داعيا الى تغيير السلوك الانتخابي بحيث تصبح البرامج الحزبية آلية وقاعدة للوصول إلى البرلمان.
واستعرض الكايد، أبرز ملامح النظام الانتخابي وقانون الأحزاب وتحييد "المال" في الانتخابات، معتبرا أن المواطن هو الركن الأساس في محاربته.
وفي نهاية الندوة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور حول العديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات والأحزاب وألية العمل بها.
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