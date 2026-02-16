المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

12:09 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، صلاح اللوزي، أن الشركة هي شركة مساهمة عامة، وتمتلك شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ما نسبته 73% من أسهمها، وأمانة عمّان الكبرى 10%، فيما تعود 17% لمساهمين آخرين، وفق الهيكل المؤسسي المعتمد للشركة.





وأوضح أن الشركة تملك بالكامل ثلاث شركات نقل هي شركة الظلال لنقل الركاب، وشركة آسيا للنقل، وشركة التوفيق لنقل الركاب، كما تساهم بنسبة 49% في الشركة الأردنية التركية لإدارة وتشغيل حافلات النقل العام، وبنسبة 80% في الشركة المتكاملة للبطاقات الذكية.



وفيما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية لعام 2025، بين اللوزي أن الشركة المتكاملة والشركات التابعة والمؤتلفة قامت بتشغيل 73 خطاً، ونقلت أكثر من 43 مليون راكب، ونفذت نحو 1.6 مليون رحلة، وقطعت 30 مليون كيلومتر خلال العام، بما يعكس حجم الخدمة المقدمة وكفاءة التشغيل.



وأضاف أن الشركة تشغّل خطوطاً بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى بعدد 17 خطاً و110 حافلات، بعقود مجددة لمدة 9 سنوات، إضافة إلى تشغيل 10 خطوط بعدد 77 حافلة بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري لغاية 31-05-2026.



وأشار اللوزي إلى أن الشركة تعمل سنوياً على نقل شريحة واسعة من المواطنين تشمل الطلبة والموظفين والعاملين ومختلف الفئات، كما توفر خدمة نقل مجانية لكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، بما يعزز البعد الاجتماعي لخدمة النقل العام.



وأكد اللوزي أن الشركة بدأت منذ شهر حزيران الماضي بتنظيم وتشغيل النقل بين العاصمة وأربع محافظات هي إربد والسلط وجرش والكرك بعدد 127 حافلة، وفق برنامج تشغيل يضمن تردداً منتظماً من الساعة الخامسة والنصف صباحاً وحتى العاشرة مساء، بعد أن كانت الخدمة سابقاً غير منتظمة ولا تغطي كامل ساعات اليوم، ما أسهم في تحسين موثوقية الخدمة وتخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان استمرارية العمل للمشغلين.



وأضاف أن الشركة ماضية خلال العام الحالي في التوسع لتشغيل سبع محافظات إضافية بعدد 180 حافلة جديدة، إلى جانب الاستمرار في تطوير أنظمة التتبع والتحصيل الإلكتروني والكاميرات داخل الحافلات، بما يعزز معايير السلامة والحوكمة التشغيلية.

