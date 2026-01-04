"المتكاملة للنقل": 7 ملايين راكب استخدموا خدمات الشركة خلال 2025

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة المتكاملة للنقل، الدكتور مؤيد أبو فردة، إن الشركة اختتمت عام 2025 بنتائج تشغيلية تعكس حجم الدور الذي تقوم به في خدمة قطاع النقل العام، حيث عملت على مدار العام ضمن جداول تشغيل منتظمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل.

اضافة اعلان



وأوضح أبو فردة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا خدمات الشركة خلال عام 2025، تجاوز 7 ملايين راكب، تنقلوا عبر 27 مسار خط بما فيها خطوط جامعات الهاشمية والأردنية الألمانية، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات المتكاملة للنقل، ودورها الحيوي في توفير حلول نقل موثوقة وآمنة لمختلف الشرائح، سواء للموظفين أو الطلبة أو المواطنين في تنقلاتهم اليومية.



وبيّن أن معدل عدد الركاب اليومي خلال أيام الأسبوع الخمسة، بلغ نحو 25 ألف راكب، ما يؤكد حجم الضغط التشغيلي الذي تتعامل معه الشركة يوميا، ويتطلب جاهزية عالية على مستوى الأسطول والكادر البشري وأنظمة التشغيل.



وفيما يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع، أشار إلى أن معدل عدد الركاب اليومي خلال يومي الجمعة والسبت بلغ 10337 راكبا، وهو مؤشر على استمرار الطلب على خدمات النقل حتى خارج أيام الدوام الرسمي.



وأكد أبو فردة أن هذه المؤشرات جاءت نتيجة التزام شركة المتكاملة للنقل بالمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع النقل العام، وبما يهدف إلى بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تسهم في تخفيف الازدحامات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاعتماد على النقل العام كخيار رئيسي للتنقل.



وأشار إلى أن الشركة ملتزمة بتنفيذ ما تراه الحكومة من مخرجات لبرنامج التحديث الاقتصادي فيما يخص قطاع النقل، سواء على صعيد رفع كفاءة التشغيل، أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة، أو الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية، بما يعزز من تنافسية قطاع النقل ويكرس مكانة الأردن كنموذج في التطور والاستقرار والإنجاز.