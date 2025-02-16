المجالي أمينا عاما مساعدا لمجلس وزراء الداخلية العرب

11:22 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثانية والأربعين تعيين مرشح الأردن طارق المجالي أمينا عاما مساعدا للمجلس . اضافة اعلان





الجدير بالذكر انه يشغل حاكم إداري برتبة مدير قضاء في وزارة الداخلية ويشغل منصب الناطق الإعلامي باسم الوزراة.