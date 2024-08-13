المجالي: الأسطول الجوي للملكية الأردنية سيبلغ 41 طائرة عام 2028

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الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن الشركة تستهدف تحديث أسطولها الجوي ليبلغ مع نهاية عام 2028 نحو 41 طائرة.



وقال المجالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع تحديث الأسطول الجوي سيجعل من أسطول الملكية الأردنية أحد أحدث الطائرات العاملة في المنطقة، لافتا إلى أن أسطول الشركة الحالي يتضمن 26 طيارة، على أن تبدأ الشركة مع الربع الثاني من العام المقبل باستلام طائرات بوينغ 787 – 9.



وأضاف أن معظم أسطول الشركة سيتم استبداله وتحديثه بنهاية العام المقبل.



وأشار المجالي إلى أن الشركة كانت تساهم في عام 2019 أي قبل جائحة كورونا بنحو 31 ألف وظيفة، وسط توقعات بأن تساهم الشركة في الاقتصاد الوطني بنحو 55 ألف وظيفة.



وتابع أن التوقعات تشير إلى أن مساهمة الشركة في الإنتاج المحلي الإجمالي للمملكة ستتخطى ملياري دولار في عام 2028.



وبيّن أن نتائج الشركة في النصف الأول من عام 2024 تأثرت بسبب تراجع حركة السياحة والسفر من وإلى الأردن مع استمرار الحرب على قطاع غزة والأوضاع في المنطقة.