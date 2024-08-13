المجالي: الأسطول الجوي للملكية الأردنية سيبلغ 41 طائرة عام 2028

وقال المجالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع تحديث الأسطول الجوي سيجعل من أسطول الملكية الأردنية أحد أحدث الطائرات العاملة في المنطقة، لافتا إلى أن أسطول الشركة الحالي يتضمن 26 طيارة، على أن تبدأ الشركة مع الربع الثاني من العام المقبل باستلام طائرات بوينغ 787 – 9.
وأضاف أن معظم أسطول الشركة سيتم استبداله وتحديثه بنهاية العام المقبل.
وأشار المجالي إلى أن الشركة كانت تساهم في عام 2019 أي قبل جائحة كورونا بنحو 31 ألف وظيفة، وسط توقعات بأن تساهم الشركة في الاقتصاد الوطني بنحو 55 ألف وظيفة.
وتابع أن التوقعات تشير إلى أن مساهمة الشركة في الإنتاج المحلي الإجمالي للمملكة ستتخطى ملياري دولار في عام 2028.
وبيّن أن نتائج الشركة في النصف الأول من عام 2024 تأثرت بسبب تراجع حركة السياحة والسفر من وإلى الأردن مع استمرار الحرب على قطاع غزة والأوضاع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الكابتن محمد الخشمان رئيساً فخرياً لنادي الوحدات
-
هام بشأن إصدار العقد الإلكتروني للمعلمين في المدارس الخاصة
-
وزير الشباب يتفقد معسكرات تعزيز المشاركة السياسية في جرش
-
عبيدات يكتب: إسرائيل والاسلحة الجرثومية في تلويث البيئة الفلسطينية والعربية
-
"المتقاعدين العسكريين" تنظم حوارية في جرش حول الانتخابات
-
الملكية الأردنية: التشويش في المنطقة لا يؤثر على السلامة العامة للرحلات الجوية
-
اعلان تجنيد صادر عن مديرية الأمن العام
-
24 حكما بالإدانة وحبس مجرم 26 سنة بغسل الأموال