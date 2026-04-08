الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بقبول استقالة الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من منصبه اعتبارا من تاريخ 8/4/2026، وتعيين حازم عبد السلام عباس المجالي رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدة المتبقية من مدة المجلس الحالي اعتبارا من تاريخ 8/4/2026.








