المجلس الأعلى للسكان: تعدد الزوجات في الأردن "حالة نادرة" ولا يتجاوز 1.3%

الوكيل الإخباري- قال المجلس الأعلى للسكان في بيان، الأحد، إن 67.3% من الأردنيات (+15 سنة) سبق لهن الزواج، وأن 56.9% من الأردنيين (+15 سنة) قد سبق لهم الزواج، مشيرًا إلى أن النسبة تشمل من سبق لهم/لهن الزواج من المتزوجين والمتزوجات حاليًا، والمطلقين والمطلقات، والأرامل من الجنسين.





وأضاف المجلس أنه في حال استبعاد الفئة العمرية الأصغر، وهي فئة من 15 إلى 19 سنة، ترتفع نسبة من سبق لهم الزواج من الذكور إلى 66.7%، وبين الإناث إلى 77.5%.



وبيّن المجلس أن تعدد الزوجات بين الرجال الأردنيين حالة نادرة، وأن قرابة 1.3% فقط من الأردنيين المتزوجين لديهم أكثر من زوجة واحدة، وعددهم تقريبًا 39 ألف متزوج، مشيرًا إلى أن تدني نسبة تعدد الزوجات في الأردن يعود إلى أن زواج الرجل المتزوج بزوجة ثانية يسبقه عادة طلاقه لزوجته الأولى، ما يعني أنه قد يبقى لديه زوجة واحدة، وهو ما يجعل وجود زوجة واحدة للمتزوج هو النمط السائد في الأردن، وأن تعدد الزوجات حالة نادرة.



وأظهر البيان أن نسبة المطلقين بين الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 25 سنة فأكثر بلغت 3.3%، وبين الأردنيات 25 سنة فأكثر 5.6%.



وكشف عن فارق كبير بين نسب الأرامل من الرجال والنساء، حيث بلغت نسبة الأرامل من الرجال ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنة أقل من 1%، في حين تبلغ نسبة الأرامل من النساء 42%، بواقع 3 آلاف أرمل من الرجال مقابل نحو 221 ألف أرملة.





