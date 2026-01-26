الإثنين 2026-01-26 06:07 م

المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

الإثنين، 26-01-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة الاثنين، أن المجلس يحرص على توظيف المعرفة والأدلة المستندة على نتائج البحوث والبيانات في عمله مع شركائه لتهيئة بيئة سياسات وبرامج مواتية لدعم وتقوية عناصر الحماية لليافعين من الجنسين، وتقليص الأخطار التي يتعرض لها اليافعون والشباب، وبما يساهم في الارتقاء بالخصائص السكانية.

وأوضح خلال لقاء حواري لاستعراض نتائج دراسة حول معرفة الشباب بالصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إلى الخدمات واستخدامها في الأردن، أن ذلك يتطلب أن تصبح التربية الصحية الشاملة جزءاً من المناهج المدرسية والأنشطة اللاصفية التي يقدّمها معلمون مدرّبون ومدعومون على نحو جيد، إذ يبقى التربويون مصدراً موثوقاً به للمعارف والمهارات في جميع النظم التعليمية، كما يشكلون عنصراً يحظى بتقدير كبير في الأسرة والمجتمع الأردني.

 
 


