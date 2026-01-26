المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

وأوضح خلال لقاء حواري لاستعراض نتائج دراسة حول معرفة الشباب بالصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إلى الخدمات واستخدامها في الأردن، أن ذلك يتطلب أن تصبح التربية الصحية الشاملة جزءاً من المناهج المدرسية والأنشطة اللاصفية التي يقدّمها معلمون مدرّبون ومدعومون على نحو جيد، إذ يبقى التربويون مصدراً موثوقاً به للمعارف والمهارات في جميع النظم التعليمية، كما يشكلون عنصراً يحظى بتقدير كبير في الأسرة والمجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية
-
إشهار الفريق الدولي للتطوير والاستشارات لبناء القدرات الوطنية
-
الحنيطي يستقبل رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة الدفاع الألمانية وقائد العمليات الخاصة الألماني
-
صندوق المعونة الوطنية
-
المعايطة يلتقي " رفاق السلاح"
-
جلالة الملك يرافقه ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة
-
تخريج الفوج التاسع من معسكر "نشامى السايبر"
-
وزير التربية والتعليم: حاسوب واحد لكل 20 طالب في المدارس