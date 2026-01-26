المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة الاثنين، أن المجلس يحرص على توظيف المعرفة والأدلة المستندة على نتائج البحوث والبيانات في عمله مع شركائه لتهيئة بيئة سياسات وبرامج مواتية لدعم وتقوية عناصر الحماية لليافعين من الجنسين، وتقليص الأخطار التي يتعرض لها اليافعون والشباب، وبما يساهم في الارتقاء بالخصائص السكانية.

