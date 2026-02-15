المجلس التمريضي الأردني يشارك في المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة أسيوط

12:42 م

الوكيل الإخباري- شارك المجلس التمريضي الأردني في أعمال المؤتمر الدولي الثامن لكلية التمريض في جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية، والذي عُقد خلال الفترة من 8 إلى 9 شباط، تحت عنوان: «تعليم تمريضي مبتكر من أجل أبحاث رائدة وممارسة استثنائية».





وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، يأتي المؤتمر بالتعاون مع جامعة سفنكس، وبمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية ورواد التمريض من مختلف الجامعات المصرية والعربية.



وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، إن هذه المشاركة تأتي ترجمةً مباشرةً للرؤية السامية التي تقودها سمو الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس التمريضي الأردني، في دعم وتطوير مهنة التمريض وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.



وبين أن سموها تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الممارسة التمريضية المتقدمة، وترسيخ الشراكات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية الأردنية، وتعزيز مكانة الأردن في المحافل المهنية، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



وقدم النوافلة ورقة علمية بعنوان "دور التعاون الدولي في تطوير الممارسة التمريضية المتقدمة"، حيث استعرض خلالها أهمية الشراكات الإقليمية والدولية في دعم نماذج الممارسة التمريضية المتقدمة من خلال توحيد المعايير المهنية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتطوير برامج التعليم والتدريب المتخصص، إلى جانب دعم البحث العلمي القائم على الدليل.



وأكد خلال مشاركته أن تطوير الممارسة التمريضية المتقدمة يشكّل ركيزة أساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز نتائج المرضى، مبينًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملًا أكبر بين مؤسسات التعليم والجهات التنظيمية والقطاع الصحي، بما يضمن إعداد كوادر تمريضية قادرة على مواكبة التحولات العالمية في المهن الصحية.



وأشار النوافلة إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة لتوسيع آفاق التعاون العربي والدولي، بما يسهم برفع جاهزية الكوادر التمريضية الأردنية، وتعزيز تكامل منظومة التعليم والبحث والممارسة، انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.



وناقشت جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية، شملت دمج الابتكار الرقمي في جودة التعليم التمريضي، وأحدث المستجدات في أبحاث التمريض، وتوظيف التكنولوجيا في بحوث التمريض، ومسارات الرعاية التمريضية وتأثيرها على مخرجات المرضى، في إطار دعم توجهات تطوير التعليم والبحث العلمي وتعزيز جودة الخدمات الصحية.



كما شارك المجلس التمريضي الأردني في أعمال المؤتمر الدولي السابع عشر لقسم الأورام الإكلينيكية بجامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية، والذي عُقد في 13 شباط، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والمتخصصين في مجال الأورام.



وجاءت المشاركة ضمن الجلسة التمريضية التي تناولت أحدث التطورات في تمريض أورام الأطفال، ورعاية كبار السن المصابين بالسرطان، وتطوير تعليم التمريض، وإدارة التغيير في ممارسات تمريض الأورام، بمشاركة عدد من الأكاديميين.



