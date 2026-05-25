المجلس التمريضي: الاستقلال الـ 80 محطة لاستحضار مسيرة البناء والإنجاز وتجديد الولاء للقيادة الهاشمية

الوكيل الإخباري- أكد المجلس التمريضي الأردني، أن ذكرى عيد الاستقلال الـ 80 للمملكة تمثل مناسبة وطنية جامعة لاستحضار مسيرة الدولة الأردنية القائمة على البناء والإنجاز والاعتماد على الإنسان، وتجديد معاني الانتماء الصادق للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة، وتعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من مختلف المواقع والمسؤوليات من أجل رفعة الأردن وصون منجزاته.

وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مضيئة يستذكر فيها الأردنيون 8 عقود من العمل الدؤوب والتضحيات والبناء المؤسسي، التي استطاع خلالها الأردن بقيادة هاشمية حكيمة، أن يرسخ مكانته نموذجًا للدولة الراسخة بثوابتها، والقوية بمؤسساتها، والمعتزة بإنسانها وهويتها الوطنية.