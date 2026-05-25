الإثنين 2026-05-25 08:43 م

المجلس التمريضي: الاستقلال الـ 80 محطة لاستحضار مسيرة البناء والإنجاز وتجديد الولاء للقيادة الهاشمية

المجلس التمريضي الأردني
الإثنين، 25-05-2026 07:59 م

الوكيل الإخباري-    أكد المجلس التمريضي الأردني، أن ذكرى عيد الاستقلال الـ 80 للمملكة تمثل مناسبة وطنية جامعة لاستحضار مسيرة الدولة الأردنية القائمة على البناء والإنجاز والاعتماد على الإنسان، وتجديد معاني الانتماء الصادق للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة، وتعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من مختلف المواقع والمسؤوليات من أجل رفعة الأردن وصون منجزاته.

وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مضيئة يستذكر فيها الأردنيون 8 عقود من العمل الدؤوب والتضحيات والبناء المؤسسي، التي استطاع خلالها الأردن بقيادة هاشمية حكيمة، أن يرسخ مكانته نموذجًا للدولة الراسخة بثوابتها، والقوية بمؤسساتها، والمعتزة بإنسانها وهويتها الوطنية.


وأضاف، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبدعم ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واصل مسيرته بثبات واقتدار في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، محافظًا على أمنه واستقراره ومنعته، وماضيًا في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعكس صلابة الدولة الأردنية وقدرتها على التكيف والإنجاز.

 
 


