المجلس التمريضي والأونروا يواصلان تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية

الوكيل الإخباري- يواصل المجلس التمريضي الأردني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية للممرضين والقابلات المساعدين، مع انطلاق الدفعة الرابعة التي أطلقتها الوكالة لتطوير كفاءات كوادرها التمريضية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للاجئين.

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وبحسب بيان للمجلس الأحد، يهدف البرنامج، الذي يستمر 6 أشهر، بمشاركة (81) ممرضا وممرضة وقابلة مساعدة من مناطق عمليات الأونروا الخمس (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، إلى تعزيز المعارف والمهارات المهنية وتمكين المشاركين من تقديم خدمات رعاية صحية وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية.



ويتولى المجلس تطوير المحتوى العلمي والحرص على الإشراف الأكاديمي عبر منصته للتعلم الإلكتروني، بما يضمن توفير تدريب متخصص قائم على الكفايات، ويتيح للمشاركين استكمال متطلبات البرنامج بالتزامن مع أداء مهامهم الوظيفية.



وأكد أمين عام المجلس، هاني النوافلة، أن استمرار الشراكة مع الأونروا يجسد الثقة الإقليمية والدولية التي يحظى بها المجلس في تصميم البرامج المهنية، ويؤكد دوره مرجعية الوطنية لتطوير مهنة التمريض والقبالة وفق أفضل المعايير العالمية.



وأضاف النوافلة أن الشراكة تنسجم مع رؤية وتوجيهات سمو الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس التمريضي الأردني، والتي تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر التمريضية باعتبارها حجر الأساس في تطوير الأنظمة الصحية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.



ولفت إلى أن المجلس يواصل تطوير برامجه التدريبية باستخدام أحدث أساليب التعلم الإلكتروني القائم على الدليل العلمي ومفاهيم سلامة المرضى، مشيرا إلى أن إجمالي خريجي البرنامج بلغ بنهاية الدفعة الثالثة (137) مشاركا.