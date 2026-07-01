المجلس التمريضي ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري- بحث أمين عام المجلس التمريضي الأردني هاني النوافلة، ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، إيمان الشنقيطي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في دعم مهنة التمريض والقبالة والارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة. اضافة اعلان





وبحسب بيان للمجلس، الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال الشنقيطي، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية في دعم جهود المجلس لتطوير مهنة التمريض والقبالة، وتعزيز كفاءة القوى العاملة التمريضية، وتطوير برامج التعليم والتدريب المستمر وفقا لأفضل الممارسات العالمية.



وأشار المجلس إلى أن الجانبين بحثا مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، لا سيما في تطوير الاختصاص في التمريض، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتحقيق الأولويات الوطنية في القطاع الصحي، وخاصة في مجال الصحة النفسية.



واطلعت الشنقيطي، خلال الزيارة، على مركز المحاكاة التمريضية في المجلس، واستمعت إلى شرح من مشرفة المركز تهاني خليل عن الأقسام التي تشمل على أجهزة عالية الدقة، والإمكانات التدريبية التي يوفرها، ودوره في تنمية المهارات السريرية والعملية للكوادر التمريضية، من خلال بيئة تعليمية تحاكي الواقع وتسهم في رفع كفاءة الممارسين وتعزيز سلامة المرضى.



وأكد النوافلة، بحضور مديرة مديرية الشؤون الفنية في المجلس، عائشة ضمرة، أن مركز المحاكاة يمثل أحد المشاريع النوعية التي يعمل المجلس من خلالها على دعم التعليم والتدريب القائم على المحاكاة، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أن المجلس يحرص على توسيع شراكاته مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الوطنية والدولية لتطوير برامج التدريب وبناء القدرات.



من جانبها، أشادت الشنقيطي، بالجهود التي يبذلها المجلس في تطوير مهنة التمريض والقبالة، مثمنة الدور الذي يؤديه مختبر المحاكاة في تعزيز جودة التعليم والتدريب، ومؤكدة التزام منظمة الصحة بمواصلة دعمها الفني وتعزيز التعاون مع المجلس، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الأردن.





