المجلس التمريضي و"الأونروا" يواصلان شراكتهما الاستراتيجية

وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يأتي هذا التعاون امتدادا للشراكة المهنية الراسخة التي تجمع الطرفين، والتي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمستفيدين في مختلف مواقع العمل التابعة للأونروا في الأقاليم الخمسة.
واتفق الجانبان على إطلاق دبلومين مهنيين متخصصين إلى جانب برنامج تدريبي متقدم، ضمن خطة تدريبية شاملة تستهدف الكوادر الصحية العاملة في الأقاليم الخمسة التابعة للأونروا، بما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية، وتطوير المهارات التطبيقية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
"الحوسبة الصحية" تنظم الحملة السنوية للتبرع بالدم
-
بلدية مادبا تفتتح مشتلها الزراعي النموذجي
-
السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية
-
"صناعة الأردن" تطلق الدليل الإرشادي الطوعي لفرز النفايات القماشية
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.1% خلال نيسان
-
ولي العهد يزور مقر شركة "بلاي غراوند غلوبال" بولاية كاليفورنيا الأميركية
-
رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا
-
حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً