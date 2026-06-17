الأربعاء 2026-06-17 05:04 م

المجلس التمريضي و"الأونروا" يواصلان شراكتهما الاستراتيجية

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الأربعاء، 17-06-2026 04:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد المجلس التمريضي الأردني، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، استمرار تعاونهما الاستراتيجي المشترك في إطار مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يعكس متانة الشراكة القائمة بين الجانبين وحرصهما المستمر على الاستثمار في تطوير الكوادر الصحية والتمريضية وتعزيز كفاءتها المهنية بما يواكب أحدث المعايير العالمية في التعليم والتدريب الصحي.

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وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يأتي هذا التعاون امتدادا للشراكة المهنية الراسخة التي تجمع الطرفين، والتي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمستفيدين في مختلف مواقع العمل التابعة للأونروا في الأقاليم الخمسة.


واتفق الجانبان على إطلاق دبلومين مهنيين متخصصين إلى جانب برنامج تدريبي متقدم، ضمن خطة تدريبية شاملة تستهدف الكوادر الصحية العاملة في الأقاليم الخمسة التابعة للأونروا، بما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية، وتطوير المهارات التطبيقية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع الصحي.

 
 


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