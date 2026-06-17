المجلس التمريضي و"الأونروا" يواصلان شراكتهما الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- أكد المجلس التمريضي الأردني، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، استمرار تعاونهما الاستراتيجي المشترك في إطار مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يعكس متانة الشراكة القائمة بين الجانبين وحرصهما المستمر على الاستثمار في تطوير الكوادر الصحية والتمريضية وتعزيز كفاءتها المهنية بما يواكب أحدث المعايير العالمية في التعليم والتدريب الصحي.

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وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يأتي هذا التعاون امتدادا للشراكة المهنية الراسخة التي تجمع الطرفين، والتي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمستفيدين في مختلف مواقع العمل التابعة للأونروا في الأقاليم الخمسة.