المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لأكاديميي جامعة النجاح

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس، إن الدورة هدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين من جامعة النجاح في دولة فلسطين في مجال تضمين التدريب على المحاكاة في المناهج التمريضية ووسائل التقييم والتدريب العملي.
وتضمن التدريب محاضرات نظرية، إضافة إلى أوراق عمل وتدريب عملي، وسيناريوهات تحاكي الحالات السريرية المرضية التي قد يصادفها الطلاب أثناء التدريب العملي، وكذلك تشغيل وإدارة الدمى عالية الكفاءة.
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