المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لأكاديميي جامعة النجاح

الوكيل الإخباري- عقد المجلس التمريضي الأردني بالتعاون مع شركة (أكاسيا) الطبية دورة تدريبية متخصصة في مجال المحاكاة السريرية في قسم التطوير المهني والمحاكاة السريرية امتدت 3 أيام.

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وقال المجلس في بيان اليوم الخميس، إن الدورة هدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين من جامعة النجاح في دولة فلسطين في مجال تضمين التدريب على المحاكاة في المناهج التمريضية ووسائل التقييم والتدريب العملي.