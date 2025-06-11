المجلس التمريضي يستنكر القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

وقال أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن هذا الحادث المؤلم يبرز التضحيات التي يقدمها الكادر الطبي الأردني، ويعكس الوجه الإنساني للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن الأردن لم يتوان يوما عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم الممكن والرعاية الصحية للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية، من خلال استمرار إرسال الكوادر الطبية والإغاثية إلى غزة.
وأعرب عن تضامن المجلس مع زميلهم الممرض المصاب وأسرته، متمنيا له الشفاء العاجل، مؤكدا أن كوادر التمريض الأردنية ستبقى على عهدها في خدمة الوطن والإنسانية في جميع الميادين.
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