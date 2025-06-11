الأربعاء 2025-06-11 06:36 م
 

المجلس التمريضي يستنكر القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الأربعاء، 11-06-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري-   استنكر المجلس التمريضي الأردني القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني جنوبي قطاع غزة، معبرا عن إدانته لإصابة ممرض أردني من العاملين ضمن طاقم المستشفى، أثناء تأديته لواجبه الإنساني في تقديم الرعاية الصحية للمتضررين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

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وقال أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن هذا الحادث المؤلم يبرز التضحيات التي يقدمها الكادر الطبي الأردني، ويعكس الوجه الإنساني للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن الأردن لم يتوان يوما عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم الممكن والرعاية الصحية للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية، من خلال استمرار إرسال الكوادر الطبية والإغاثية إلى غزة.

 

وشدد النوافلة على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية، مشيدا في الوقت ذاته بتفاني منتسبي الخدمات الطبية والجيش العربي، الذين يواصلون أداء مهامهم النبيلة رغم كل التحديات والمخاطر.


وأعرب عن تضامن المجلس مع زميلهم الممرض المصاب وأسرته، متمنيا له الشفاء العاجل، مؤكدا أن كوادر التمريض الأردنية ستبقى على عهدها في خدمة الوطن والإنسانية في جميع الميادين.

 
gnews

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