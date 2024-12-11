المجلس التمريضي يعقد امتحان الاختصاص في التمريض والقبالة

وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إن الامتحانات شملت تخصصات متنوعة تهدف إلى تطوير الكفاءات التمريضية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة.
وتضمنت التخصصات التي تم امتحانها: تمريض الصحة النفسية، تمريض الرعاية الحثيثة، تمريض الإدارة والقيادة، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، تمريض الطوارئ، تمريض القدم السكرية، تمريض الأورام، تمريض صحة مرضى السكري، تمريض الأمراض المزمنة، تمريض الأطفال، تمريض صحة المجتمع، القبالة.
وأكد المجلس التزامه بتعزيز قدرات الكوادر التمريضية ودعمها بالتخصصات المختلفة، ما يضمن تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى وتلبية احتياجات القطاع الصحي الأردني بكفاءات مؤهلة ومتقدمة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة على قطاعات جديدة اعتبارا من العام المقبل
-
الملك يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء العراق ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها
-
نائب أمين عمان يتفقد شارع الوكالات
-
الغرايبة: الاستثمارات الفرنسية من أكبر الاستثمارات في المملكة
-
جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة مطلع العام الجديد
-
الأشغال تحيل عطاء لتنفيذ 3 مدارس في إربد والبلقاء
-
رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي لدى وصوله إلى عمان
-
بحث تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأردن