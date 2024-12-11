المجلس التمريضي يعقد امتحان الاختصاص في التمريض والقبالة

الوكيل الإخباري- عقد المجلس التمريضي الأردني امتحان الاختصاص في مجالي التمريض والقبالة بمشاركة 48 ممتحنًا، على مستويي مختص ومختص متقدم.

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وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إن الامتحانات شملت تخصصات متنوعة تهدف إلى تطوير الكفاءات التمريضية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة.



وتضمنت التخصصات التي تم امتحانها: تمريض الصحة النفسية، تمريض الرعاية الحثيثة، تمريض الإدارة والقيادة، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، تمريض الطوارئ، تمريض القدم السكرية، تمريض الأورام، تمريض صحة مرضى السكري، تمريض الأمراض المزمنة، تمريض الأطفال، تمريض صحة المجتمع، القبالة.