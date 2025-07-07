المجلس التمريضي يعقد ورشة حول مهارات المحاكاة الأساسية

الوكيل الإخباري- عقد المجلس التمريضي الأردني ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "مهارات المحاكاة الأساسية"، استمرت لمدة يومين، وهدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في مجال دمج التدريب على المحاكاة ضمن المناهج التمريضية.

اضافة اعلان



وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، أن الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز كفاءة الكوادر التمريضية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المملكة.