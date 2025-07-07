المجلس التمريضي يعقد ورشة حول مهارات المحاكاة الأساسية

وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، أن الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز كفاءة الكوادر التمريضية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المملكة.
وأشار إلى أهمية دعم أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من استخدام أدوات وأساليب المحاكاة في العملية التعليمية بما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم التمريضي، مشددا على التزام المجلس بمواصلة عقد الورش والدورات المتخصصة التي ترتقي بالمهارات السريرية والتعليمية للعاملين في القطاع التمريضي.
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