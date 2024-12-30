المجلس التمريضي يعقد ورشة عن الصحة النفسية لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري- نظم المجلس التمريضي الأردني، ورشة تدريبية مخصصة للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، شارك فيها 26 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، قدّم الورشة أستاذ تمريض الصحة النفسية في الجامعة الأردنية الدكتور أيمن منصور، الذي تناول خلالها عدة مواضيع، أهمها مفهوم الصحة النفسية ومظاهرها، إضافة إلى معنى السلامة النفسية والتوتر النفسي وأشكاله، كما قدم طرقاً فعالة للتعامل مع التوتر النفسي، سواء كان عاما أو أكاديميا.