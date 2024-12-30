المجلس التمريضي يعقد ورشة عن الصحة النفسية لطلبة الجامعات

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، قدّم الورشة أستاذ تمريض الصحة النفسية في الجامعة الأردنية الدكتور أيمن منصور، الذي تناول خلالها عدة مواضيع، أهمها مفهوم الصحة النفسية ومظاهرها، إضافة إلى معنى السلامة النفسية والتوتر النفسي وأشكاله، كما قدم طرقاً فعالة للتعامل مع التوتر النفسي، سواء كان عاما أو أكاديميا.
واستعرض الدكتور منصور مفهوم رعاية الذات وطرق التعامل مع الضغوط الأكاديمية، مثل تنظيم الوقت وتعزيز الثقة بالنفس والمرونة في التكيف، مؤكدا أهمية تعزيز الصحة النفسية لدى الطلبة الجامعيين.
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