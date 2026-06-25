الخميس 2026-06-25 04:14 م

المجلس التمريضي ينظم تدريبياً في المحاكاة السريرية لتعزيز قدرات الكوادر الصحية

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الخميس، 25-06-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري-   عقد المجلس التمريضي الأردني، برنامج تدريبي متخصص بعنوان "برنامج إعداد وتأهيل المدربين في المحاكاة السريرية: نحو بناء ميسرين خبراء في التعليم الصحي الحديث"، بمشاركة نخبة من الممرضين والأطباء والصيادلة وممارسين صحيين من مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية، وذلك ضمن جهود المجلس الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب الصحي.

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وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أن المجلس يواصل العمل وفق رؤية وطنية متقدمة تستهدف إحداث تحول نوعي في منظومة التعليم الصحي (Interprofessional Education)، من خلال الاستثمار في بناء القدرات البشرية الصحية، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات الصحية واستدامة التميز المهني.

 
 


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المجلس التمريضي الأردني

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