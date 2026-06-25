المجلس التمريضي ينظم تدريبياً في المحاكاة السريرية لتعزيز قدرات الكوادر الصحية

وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أن المجلس يواصل العمل وفق رؤية وطنية متقدمة تستهدف إحداث تحول نوعي في منظومة التعليم الصحي (Interprofessional Education)، من خلال الاستثمار في بناء القدرات البشرية الصحية، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات الصحية واستدامة التميز المهني.
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