المجلس التمريضي ينظم تدريبياً في المحاكاة السريرية لتعزيز قدرات الكوادر الصحية

الوكيل الإخباري- عقد المجلس التمريضي الأردني، برنامج تدريبي متخصص بعنوان "برنامج إعداد وتأهيل المدربين في المحاكاة السريرية: نحو بناء ميسرين خبراء في التعليم الصحي الحديث"، بمشاركة نخبة من الممرضين والأطباء والصيادلة وممارسين صحيين من مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية، وذلك ضمن جهود المجلس الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب الصحي.

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