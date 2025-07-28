المجلس التمريضي ينظم ندوة إلكترونية حول تجديد مزاولة المهنة

الوكيل الإخباري- نظم المجلس التمريضي الأردني اليوم الاثنين، ندوة إلكترونية بعنوان "آلية تجديد مزاولة المهنة للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وأنشطة التطوير المهني المستمر"، بمشاركة من مدراء التمريض في المستشفيات الخاصة وممثلين عنها.

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وهدفت الورشة إلى توضيح الإجراءات والمعايير المتعلقة بتجديد ترخيص مزاولة المهنة، والتأكيد على أهمية استيفاء ساعات التطوير المهني المستمر، تماشيا مع متطلبات تجديد الترخيص للمهن الصحية المقررة اعتبارا من بداية العام المقبل.



وتأتي الندوة ضمن سلسلة أنشطة حملة "يلا نجهز" التي أطلقها المجلس، بهدف رفع مستوى الجاهزية لدى الكوادر التمريضية، وتعزيز التزامهم بالتعليم المستمر وتحديث مهاراتهم العملية والعلمية، وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، أن الاستثمار في التطوير المهني المستمر هو استثمار بسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، مشيرا الى أن تجديد المزاولة لم يعد مجرد إجراء إداري، بل عملية تطوير شاملة تستند إلى الكفاءة والمعرفة الحديثة.



وشدد على حرص المجلس إشراك جميع القطاعات الصحية في جهود رفع كفاءة الكوادر التمريضية والقبالة وبما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، مؤكدا أن المجلس التمريضي مستمر في تنظيم الفعاليات التوعوية والتدريبية التي تدعم تطوير مهنة التمريض والارتقاء بها، وتعزز الشراكة مع مختلف القطاعات الصحية.