المجلس الطبي الأردني يعلن نتائج امتحانات البورد ومواعيد الامتحانات العملية

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة للمجلس الطبي الأردني اليوم الأحد، نتائج امتحان شهادة المجلس (البورد الأردني) للأطباء وأطباء الأسنان الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة.



وبيّن المجلس أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين على أرقام هواتفهم المدخلة في ملفاتهم الشخصية الإلكترونية، تتضمن النتيجة والعلامة التي تحصل عليها الطبيب.

وأشار إلى أنه في حال عدم استلام الرسالة النصية، أو بالنسبة للأطباء غير الأردنيين، فإنه يمكنهم الحصول على النتائج من خلال الدخول إلى حساباتهم عبر نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمجلس الطبي الأردني، واختيار قسم (امتحاناتي).



من جانب آخر، حددت الأمانة العامة للمجلس مواعيد الامتحان العملي (OSCE) للأطباء الناجحين في الامتحان الكتابي من الدورة الحالية، إضافة إلى الأطباء المكملين من الدورات السابقة؛ حيث تقرر عقد امتحان تخصص الجراحة العامة على مرحلتين: تبدأ الأولى بامتحان (Mini OSCE) بعد غد الثلاثاء عند الساعة 2:30 ظهراً بمقر المجلس الطبي الأردني، يليه الامتحان العملي يوم الأربعاء الموافق في الأول من نيسان المقبل عند الساعة 8:00 صباحاً في مستشفى الملك المؤسس الجامعي (الطابق الثامن/ جناح C).

