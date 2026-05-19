الثلاثاء 2026-05-19 02:22 م

المجلس الطبي الأردني يقر معايير جديدة لبرامج الاختصاص الطبي

الثلاثاء، 19-05-2026 12:59 م
الوكيل الإخباري-   أقرّ المجلس الطبي الأردني معايير اعتماد محدثة لبرامج الاختصاص الطبي، تركز على تعزيز جودة العملية التعليمية والتدريبية، وتحسين بيئة التدريب، وتنظيم ساعات العمل الفعلية للأطباء المقيمين، بما يحقق توازنًا أفضل بين المتطلبات السريرية والمسار التعليمي والتأهيلي للطبيب أثناء فترة التدريب.اضافة اعلان


جاء ذلك في إطار متابعة المجلس المستمرة للتحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع التدريب الطبي، ومواصلة تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب الاختصاصي وفق نهج مؤسسي وأكاديمي قائم على التقييم المستمر ومواءمة المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية.

وأعدّ المجلس الطبي الأردني دليلًا وطنيًا متكاملًا لبرامج الاختصاص الطبي، يتضمن الأطر التنظيمية والمعايير الأكاديمية والتعليمية والتدريبية المعتمدة لجميع البرامج التدريبية، بما يسهم في توحيد المرجعيات، وتعزيز وضوح متطلبات التدريب والتقييم، ورفع مستوى الحوكمة والجودة في برامج الاختصاص الطبي المختلفة.

وفي خطوة تُنفّذ للمرة الأولى، سيباشر المجلس الطبي الأردني اعتبارًا من شهر تموز تنفيذ أول عملية وطنية شاملة لإعادة اعتماد برامج الاختصاص الطبي في المملكة، ضمن إطار مؤسسي متكامل يهدف إلى التقييم الدوري للبرامج التدريبية والتحقق من مدى استيفائها لمعايير الجودة والاعتماد الحديثة.

وستبدأ المرحلة الأولى بإعادة اعتماد ثمانية اختصاصات رئيسية تضم أكثر من أربعين برنامجًا تدريبيًا موزعة على مختلف المؤسسات الصحية والتعليمية في المملكة، من خلال لجان تقييم أكاديمية وفنية متخصصة تعتمد أسسًا ومعايير واضحة في مراجعة البرامج وقياس جودة مخرجاتها التعليمية والتدريبية.

وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا على التزام المجلس بالارتقاء بمستوى التدريب الطبي التخصصي، وضمان توفير بيئة تعليمية وتدريبية متوازنة تدعم الكفاءة المهنية وجودة الرعاية الصحية، بما ينسجم مع التطورات العلمية والمهنية الحديثة وأفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما يؤكد المجلس الطبي الأردني أن تطوير برامج التدريب والاعتماد يمثل عملية مستمرة تتطلب التقييم والتحديث والمتابعة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم الطبي، وبناء كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي محليًا وإقليميًا، والحفاظ على المكانة العلمية للتدريب الطبي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.
 
 


