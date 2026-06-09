المجلس الطبي يطلق مرحلة جديدة من التحول الرقمي المؤسسي

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الطبي الأردني عن إطلاق مرحلة جديدة من التحول الرقمي المؤسسي، تتضمن تنفيذ مجموعة من المشروعات التقنية الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في مختلف أعمال المجلس.

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وقالت أمين عام المجلس الأستاذ الدكتورة منار اللواما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس جدد اتفاقيته مع شركة السلسلة المتكاملة التي وقعها المدير التنفيذي للشركة الدكتور أسامة الضمور الأسبوع الماضي.