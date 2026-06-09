الثلاثاء 2026-06-09 12:22 م

المجلس الطبي يطلق مرحلة جديدة من التحول الرقمي المؤسسي

المجلس الطبي الأردني يقر معايير جديدة لبرامج الاختصاص الطبي
المجلس الطبي الأردني
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المجلس الطبي الأردني عن إطلاق مرحلة جديدة من التحول الرقمي المؤسسي، تتضمن تنفيذ مجموعة من المشروعات التقنية الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في مختلف أعمال المجلس.

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وقالت أمين عام المجلس الأستاذ الدكتورة منار اللواما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس جدد اتفاقيته مع شركة السلسلة المتكاملة التي وقعها المدير التنفيذي للشركة الدكتور أسامة الضمور الأسبوع الماضي.


وبينت أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير نظام إصدار الشهادات الإلكترونية ونظام اعتماد المراكز والبرامج التدريبية ونظام السجل الإلكتروني للإجراءات والعمليات (E-Logbook) ونظام متابعة التدريب ونظام إدارة اللجان العلمية ونظام الأرشفة الإلكترونية ونظام الاستبيانات وقياس رضا المستفيدين، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس.

 
 


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