المجلس الطبي يطلق مرحلة جديدة من التحول الرقمي المؤسسي

وقالت أمين عام المجلس الأستاذ الدكتورة منار اللواما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس جدد اتفاقيته مع شركة السلسلة المتكاملة التي وقعها المدير التنفيذي للشركة الدكتور أسامة الضمور الأسبوع الماضي.
وبينت أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير نظام إصدار الشهادات الإلكترونية ونظام اعتماد المراكز والبرامج التدريبية ونظام السجل الإلكتروني للإجراءات والعمليات (E-Logbook) ونظام متابعة التدريب ونظام إدارة اللجان العلمية ونظام الأرشفة الإلكترونية ونظام الاستبيانات وقياس رضا المستفيدين، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس.
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