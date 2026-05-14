المجلس الطبي ينفي إصدار تصريحات تمنع أطباء الأسنان من ممارسة حقن البوتوكس والفيلر

الخميس، 14-05-2026 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   أكد المجلس الطبي الأردني، أنه لم يصدر أي تصريح أو بيان إعلامي يتعلق بمنع أطباء الأسنان من ممارسة الإجراءات التجميلية مثل البوتوكس والفيلر.اضافة اعلان


وأوضح المجلس في بيان له اليوم الخميس، أن دوره، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة، يتركز في تنظيم التعليم والتدريب الطبي، والامتحانات، والاعتراف بالاختصاصات، إضافة إلى اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر، ولا يشمل صلاحيات الرقابة على الممارسة المهنية أو منح الامتيازات السريرية للأطباء أو أطباء الأسنان أو غيرهم من الممارسين الصحيين.

وقال المجلس في بيانه: "إذ يتفهم المجلس تطلع البعض إلى أن تكون له صلاحيات أوسع في تنظيم ومتابعة الممارسة المهنية، غير أن ذلك يتطلب العمل على تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية والتنظيمية، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى".
 
 


